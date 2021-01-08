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إيطاليا تسجل 620 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

إيطاليا تسجل 620 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا
AFP Filippo MONTEFORTE
تدابير احترازية ضد كورونا في إيطاليا
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 620 وفاة و17533 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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إيطاليا تسجل 18020 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس كورونا
إيطاليا تسجل 18020 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 414 وفاة و18020 إصابة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 77911، والإصابات إلى 2237900.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.

المصدر: "رويترز" + RT

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