سيناتور جمهوري: ترامب خرق قسمه وسأنظر في أي مبادرة لعزله

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي، بين ساس، أنه سينظر "في أي مبادرة مطروحة" حول عزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، متهما إياه بخرق القسم الذي أداه عند توليه المنصب.

وقال ساس، الذي يمثل في مجلس الشيوخ ولاية نيبراسكا: "سأنظر بالتأكيد في أي مبادرات قد يطرحها مجلس النواب في حال اجتماع أعضائه وإطلاقهم عملية (حول موضوع عزل ترامب)".

وتابع ساس، الذي سبق أن انتقد مرارا سياسات ترامب: "أعتقد أن الرئيس خرق القسم الذي أداه عند تولي المنصب. إنه قطع قسما أمام الشعب الأمريكي تعهد فيه بالحفاظ وحماية الدستور والدفاع عنه، لكنه تصرف بطريقة تتعارض مع ذلك".

وسبق أن أفادت قناة "NBC" استنادا إلى إحصاءاتها بأن أكثر من 200 مشرع أمريكي سيدعمون أي تحرك لعزل ترامب على خلفية حادث اقتحام مجمع الكابيتول خلال اضطرابات يوم 6 يناير.

المصدر: "CBS"