المكسيك.. مقتل تسعة أشاخص بالرصاص في هجوم على جنازة (فيديو + صور)

Diego Sinhué. No Puede con la Inseguridad en Guanajuato. La Violencia y la Muerte es el Sello del PAN.



En un Velorio Ataca Grupo Armado y Deja 9 Muertos en Celaya.



El Narco Panismo. Complicidad que por Sexenios ha Tenido. Y no lo Deja.



Y Así quieren Gobernar México. NO.

