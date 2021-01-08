المكسيك.. مقتل تسعة أشاخص بالرصاص في هجوم على جنازة (فيديو + صور)

قالت السلطات المكسيكية إن مسلحين مجهولين اقتحموا جنازة في مدينة سيلايا بوسط البلاد، أمس الخميس، وقتلوا 9 أشخاص بالرصاص في واحد من أسوأ حوادث العنف في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وقال مجلس البلدية في بيان إن شخصا أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع خارج منزل حيث كانت الجنازة في ضاحية بغرب سيلايا.

وتقع سيلايا في ولاية جواناجواتو إحدى بؤر العنف في صراع العصابات خلال السنوات القليلة الماضية، وهي مركز كبير لصناعة السيارات.

#ULTIMAHORA



9 personas pierden la vida y una más resulta herida cuando un comando armado abrió fuego al interior de un velorio en la colonia Arboledas de San Rafael en el municipio de #Celaya, #Guanajuato.@laoctavadigitalpic.twitter.com/Krwp2HZaM1 — Orlando Gonzalez (@oGonzalez_R) January 8, 2021

وأمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف في لقطات فيديو صُورت بالقرب من الهجوم وبثتها وسائل إعلام مكسيكية.

Diego Sinhué. No Puede con la Inseguridad en Guanajuato. La Violencia y la Muerte es el Sello del PAN.



En un Velorio Ataca Grupo Armado y Deja 9 Muertos en Celaya.



El Narco Panismo. Complicidad que por Sexenios ha Tenido. Y no lo Deja.



Y Así quieren Gobernar México. NO.

RT 👇 pic.twitter.com/IzkECwZrCU — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) January 8, 2021

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد تعهد لدى توليه الحكم قبل عامين بالحد من أعمال العنف المتنامية، لكن حوادث القتل استمرت في التصاعد.

المصدر: "رويترز"