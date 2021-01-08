استطلاع: 45 بالمئة من أنصار الجمهوريين يؤيدون أعمال الشغب بمبنى الكابيتول الأمريكي

أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن نصف أنصار الحزب الجمهوري الأمريكي تقريبا يؤيدون مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

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وأشار الاستطلاع إلى أن 45 بالمئة من الجمهوريين المستجوبين دعموا مثيري الشغب الذين تسلقوا جدران المبنى، واقتحموا الكونغرس، وحطموا النوافذ، وزرعوا المتفجرات.

في المقابل أعرب 2 بالمئة فقط من أنصار الحزب الديمقراطي عن دعمهم لمثيري الشغب.

ويستمر المسؤولون الأمريكيون في تقديم استقالتهم في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. وأحدثها استقالة وزيرة التربية، بيتسي دي فوس.

المصدر: "الإندبندنت"