بعد تعهده بانتقال منظم وسلس للسطلة.. ترامب يعد مؤيديه "بدور كبير في المستقبل"

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة دعم أنصاره وبأن يكون لهم"دور كبير"، وذلك بعد يوم من نشره فيديو يعد فيه بانتقال منظم وسلس للسلطة إثر إقرار الكونغرس جو بايدن رئيسا للبلاد.

وكتب ترامب على "تويتر" قائلا إن نحو 75 مليون شخص ممن أدلوا له بأصواتهم "سيكون لهم دور كبير في المستقبل ولفترة طويلة. لن يتعرضوا للازدراء أو يعاملوا بطريقة ظالمة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة"، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

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إلى ذلك أعرب ترامب في وقت سابق من اليوم عن "غضبه من الهجوم الشنيع" على مجمع الكابيتول، متعهدا بأن المشاركين في أعمال العنف "سيدفعون ثمن تصرفاتهم".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد رجال شرطة و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم تأكيده رفض القبول بهذه النتائج.

المصدر: رويترز