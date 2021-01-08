 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة تدرج قائد الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض على القائمة السوداء

متحدث: بايدن يركز على تسلم السلطة ويترك للكونغرس ما يراه مناسبا بشأن مساءلة وعزل ترامب

أخبار العالم

متحدث: بايدن يركز على تسلم السلطة ويترك للكونغرس ما يراه مناسبا بشأن مساءلة وعزل ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pioh

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه "يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونغرس وإدارة دونالد ترامب "التصرف على الوجه المناسب" بشأن مساءلة وعزل ترامب.

وقال المتحدث باسم الفريق، آندرو بيتس: "الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان لـ(مايك) بينس نائب الرئيس (الحالي) والحكومة والكونغرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا  في مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور".

إقرأ المزيد
رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب شخصية خطيرة ويجب إقصاؤه من السلطة
رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب شخصية خطيرة ويجب إقصاؤه من السلطة

وأدلى المتحدث آندرو بيتس بهذا التصريح ردا على سؤال من رويترز عن دعوات مساءلة ترامب وعزله على الفور بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا