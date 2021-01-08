الدول المتضررة من إسقاط الطائرة الأوكرانية تتعهد بمقاضاة إيران

تعهدت أفغانستان وكندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، بمقاضاة إيران على خلفية إسقاط طائرة "بوينغ 737" الأوكرانية العام الماضي، ما أودى بحياة مواطنين من هذه الدول.

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وجاء هذا التعهد ضمن بيان أصدرته دول "مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية لضحايا الرحلة PS752" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الطائرة.

وقال البيان إن الدول المعنية "ستحاسب إيران لتحقيق العدالة والتأكد من أن تقدم طهران تعويضات كاملة لأسر الضحايا والدول المتضررة".

كما دعت الدول إيران إلى تقديم تقرير شامل عن الأحداث التي سبقت تحطم الطائرة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها طهران لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقال وزراء خارجية الدول المتضررة من الحادث إنهم يتوقعون بدء مفاوضات رسمية مع إيران بشأن هذا الأمر قريبا.

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكانت الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها خشية حصول أي رد فعل من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق فيهما جنود أميركيون، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.

المصدر: وكالة "سبوتنيك" + "أ ف ب"