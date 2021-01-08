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الأمم المتحدة: عام 2020 كان الأشد حرارة في العالم عبر التاريخ مكررا مستوى عام 2016

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الأمم المتحدة: عام 2020 كان الأشد حرارة في العالم عبر التاريخ مكررا مستوى عام 2016
Reuters
مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.
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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن العام 2020 كان الأشد حرارة في كوكبنا منذ بدء رصد الأحوال الجوية عبر العالم، في تكرار لنفس المستوى الحراري لسنة 2016.

ويعتبر السقف الذي بلغه دفئ المناخ في كوكب الأرض خلال عامي 2020 و2016 مستوى غير مسبوق تاريخيا مؤكدا نزعة التحولات المناخية العميقة التي تضرب العالم.

كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع وكالة "كوبرنيكوس" الأوروبية، أن منطقة سيبيريا في شمال الكرة الأرضية والقطب الجنوبي قد شهدا عام 2020 أعلى درجات حرارة عبر التاريخ فاقت في بعض الجهات المعدل المعتاد المقدر بـ 6 درجات، مما أدى إلى ذوبان كتل جليدية في مساحات واسعة خلال الصيف الماضي.

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المصدر: World Meteorological Organization / "نوفوستي"

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