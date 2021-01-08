انهيار أرضية موقف سيارات مستشفى بنابولي الإيطالية

أعلنت مصالح الحماية المدنية الإيطالية أن أرضية موقف للسيارات في مستشفى بنابولي قد انهارت وابتلعت السيارات التي كانت بها، فيما يجري البحث عن ضحايا محتملين في أعماق الهوة الأرضية.

في المقابل، أوضح فينتشينزو دي لوكا، أحد المسؤولين المحليين، أن هذا الانهيار الأرضي، الذي وقع بحدود الساعة 7 صباحا، عبارة عن حادث جيولوجي/مائي وأنه لم يخلف "لحسن الحظ"، على حد قوله، خسائر في الأرواح أو على مستوى التجهيزات الحيوية بالمستشفى.

وقال فيتشينزو: "يتعين الآن القيام بعملية سبر جيولوجية" لمكان الانهيار من أجل فهم أدق لما حدث، والاحتياط لما قد يحدث في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الأرضية المنهارة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع بعمق حوالي 20 مترا.

🔴 #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenza di persone coinvolte nella #voragine che si è aperta stamattina intorno alle 7. Sul posto i nuclei cinofili [#8gennaio 9:30] pic.twitter.com/ybfpwJKfAU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2021

وسارعت سلطات نابولي إلى وضع المستشفى، المهيأ منذ الربيع الماضي لعلاج المصابين بوباء كورونا، في حالة طوارئ، مشغلةً أجهزة توليد الكهرباء المخصصة للحالات الكارثية من أجل ضمان عدم تعطل وظائف مختلف التجهيزات الصحية وتقديم الخدمات للمرضى.

في هذه الأثناء، فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقا في الحادث لتحديد أسبابه وملابساته.

المصدر: صحيفة "L’Est Républicain" الفرنسية