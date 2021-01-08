أردوغان: ما جرى في الكونغرس الأمريكي صدم العالم

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأحداث الأخيرة التي شهدها الكونغرس الأمريكي بالـ"مفاجئة" وأنها "صدمت" العالم بأسره، متمنيا انتقالا سلسا للسلطة في 20 يناير الجاري.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "ما جرى في الولايات المتحدة التي يقال عنها مهد الديمقراطية صدم العالم.. أتمنى أن يستلم بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير من خلال مراسم تسليم كما صرح بذلك ترامب أيضا".

إقرأ المزيد

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة، مساء الأربعاء، لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن رسميا من خلالها تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: الأناضول