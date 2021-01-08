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ظريف: المستسلمون لغطرسة ترامب يدينون الآن ممارساته

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ظريف: المستسلمون لغطرسة ترامب يدينون الآن ممارساته
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الذين استسلموا لغطرسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 4 سنوات يدينون الآن ممارساته.

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل "تويتر"، اليوم الجمعة: "الذين استسلموا لغطرسة ترامب لمدة أربع سنوات، لحماية أنفسهم على حساب أذية شعبنا، يدينون الآن هجومه على سيادة القانون".

وتابع: "لكنهم ما زالوا يحاولون استخدام إرهابه الاقتصادي كأداة ضغط على إيران، قائلين، إذا كنت لا تستطيع أن تكون جريئا، فكن بعيد النظر من أجل مصلحتك".

المصدر: RT

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