ظريف: المستسلمون لغطرسة ترامب يدينون الآن ممارساته

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الذين استسلموا لغطرسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 4 سنوات يدينون الآن ممارساته.

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل "تويتر"، اليوم الجمعة: "الذين استسلموا لغطرسة ترامب لمدة أربع سنوات، لحماية أنفسهم على حساب أذية شعبنا، يدينون الآن هجومه على سيادة القانون".

وتابع: "لكنهم ما زالوا يحاولون استخدام إرهابه الاقتصادي كأداة ضغط على إيران، قائلين، إذا كنت لا تستطيع أن تكون جريئا، فكن بعيد النظر من أجل مصلحتك".

Those who succumbed to Trump's lawless bullying for 4 yrs—to protect their skin at OUR people's expense—now condemn his assault on the rule of law.



But still try to use his #EconomicTerrorsm against Iran as “leverage"



If you can't grow a spine, gain foresight—for your own sake. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2021

المصدر: RT