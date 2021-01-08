المفوضية الأوروبية تنوي شراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر/ بيونتيك

قررت المفوضية الأوروبية اقتناء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر/ بيونتيك لتغطية حاجاتها لتطعيم 80% من سكان دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم الجمعة إن "المفوضية الأوروبية قد اقترحت اليوم على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي تنتجه "بيونتيك" و"فايزر"، مع إمكانية اقتناء 100 مليون جرعة إضافية أخرى". وبهذا يصل مستوى المخزون من لقاح "فايزر/ بيونتيك"، الذي يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يتوفر لديه، إلى 600 مليون جرعة.

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وكانت بروكسل قد وجهت في شهر نوفمبر الماضي طلبا ابتدائيا إلى "فايزر/ بيونتيك" يقتضي بتموينها بـ 200 مليون جرعة من اللقاح، مع إعلانها إمكانية شراء 100 مليون جرعة إضافية خلال العام 2021.

المصدر: صحيفتا "L’Echo" و"Le Soir" البلجيكيتان