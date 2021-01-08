اتفاق بين باكستان وتركيا على إنتاج مسلسل تلفزيوني عن مسيرة "تورك لالا" وحركة "الخلافة"

اتفقت باكستان وتركيا على إنتاج مشترك لمسلسل تلفزيوني يروي مسيرة "تورك لالا" (الأخ التركي الكبير) ودوره في حركة "الخلافة" الإسلامية بين سنتي 1919 و1924 في شبه القارة الهندية.

وتجسيدا لمشروع المسلسل، استقبل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الخميس، في إسلام آباد وفدا عن مؤسسة "تكدان للأفلام" التركية، حيث تم بحث مختلف تفاصيل إنجاز المسلسل التلفزيوني الذي سيسلط الضوء على "دور المسلمين في شبه القارة الهندية إبان حروب البلقان"، كما تقول وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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وخلال هذا اللقاء، أوضح شهريار أفريدي، وزير الدولة الباكستاني لشؤون الولايات، في لمحة قدمها أمام الحضور عن "تورك لالا"، بأن هذا اللقب كان يُطلق على عبد الرحمن البيشاويري، الذي لعب دورا هاما في حركة "الخلافة" بشبه القارة الهندية في عهد الاحتلال البريطاني، وكان ضمن المشاركين في "معركة جناق قلعة وحرب الاستقلال التركية"، حسب "الأناضول"، فضلا عن كونه صحفيا سابقا وأول سفير تركي في العاصمة الأفغانية كابل.

عمران خان، المعجَب بمسلسل "أرطغرل" التركي، عبر عن دعمه للمشروع، داعيا إلى المزيد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعرف بـ "فترة حكم المسلمين في شبه القارة الهندية وفي مقدمتها الدولة البابورية".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية للأنباء/صحيفة "Business Recorder" الباكستانية