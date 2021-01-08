الهلال الأحمر الإيراني يلغي قرار استيراد 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن إلغاء قرار استيراد 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر" من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال محمد حسن قوسيان، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الجمعة: "لم يتم دفع أي تكاليف حتى الآن لاستيراد اللقاح الأمريكي من قبل الهلال الأحمر الإيراني".

وأضاف أن "جهود صناعة اللقاح الإيراني متواصلة، وهو سيؤمن حاجاتنا، إلى جانب استيراد اللقاح من دول شرقية عند الضرورة"، منوها بعزم طهران استيراد مليون جرعة من دول شرقية، وهي روسيا أو الصين أو الهند، والقرار النهائي بيد وزارة الصحة الإيرانية.

ويأتي هذا القرار بعد تصريحات للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال خلالها إن استيراد لقاح كورونا الأمريكي والبريطاني ممنوع، وإن فرنسا تمتلك سجلا بالدماء الملوثة، ولا يمكن الثقة بأي لقاح تنتجه.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة عن تسجيل 85 وفاة جديدة و6251 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT