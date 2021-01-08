 
مباشر

50 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن واضعي عبوات ناسفة في واشنطن

أخبار العالم

50 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن واضعي عبوات ناسفة في واشنطن
Reuters
مبنى الكونغرس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pilp

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" مكافأة قدرها 50 ألف دولار مقابل تقديم معلومات عن مشتبه بهم متهمون بوضع عبوات ناسفة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

إقرأ المزيد
"نيويورك تايمز": العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوري

وقالت الوكالة، أمس الخميس، إنه تم اكتشاف القنابل أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أخلت القوات الأمنية الموقع من موظفيه.

وأضافت في بيان لها: "إذا كان لديك أي معلومات تتعلق بهذه الحوادث، فاتصل بخط معلومات FBI المجاني على الرقم 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)، أو أرسل نصائح عبر الإنترنت على fbi.gov/USCapitol".

وأكدت الوكالة على أنه يمكنك أيضا الاتصال بمكتب "FBI" المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

50 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن واضعي عبوات ناسفة في واشنطن

المصدر: "NBC washington"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا