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بالفيديو.. تصادم بين سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

أخبار العالم

بالفيديو.. تصادم بين سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه
Reuters
سفينة تركية في بحر إيجه
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اصطدمت سفينة يونانية وأخرى تركية ببعضهما البعض قبالة جزيرة إيميا اليونانية في جنوب شرق بحر إيجة، يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لمصادر عسكرية يونانية نقلها موقع "Greek Reporter"، فإن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل ووقع في المياه الإقليمية اليونانية، مشيرة إلى أن القارب اليوناني أصيب بأضرار.

من جهته، اتهم خفر السواحل التركي سفينتين يونانيتين بانتهاك المياه الإقليمية التركية.

وقال البيان التركي: "خلال المناورات الوقائية التي نفذتها أربعة زوارق لخفر السواحل التركية، أزيل عنصران يونانيان انتهكا المياه الإقليمية"، مشيرا إلى أن "الاحتكاك وقع بين زورقين لخفر السواحل خلال الحادث".

ووصفت اليونان الاصطدام بأنه "مضايقة" وقالت إن سفينتها كانت تؤدي خدمة دورية معتادة في منطقة البحر المتوسط.

المصدر: "Greek Reporter" + وكالات

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