بينهم بوش الابن.. بومبيو يرد على واصفي أمريكا بـ"جمهورية الموز"

رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على الانتقادات القائلة بأن الولايات المتحدة تحولت إلى "جمهورية موز" بعد أحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأمريكي مؤخرا.

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وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "في أعقاب هجوم الأمس البغيض على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) الأمريكي، شبهت العديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم الصحفيون والسياسيون، الولايات المتحدة بجمهورية الموز. يكشف هذا الافتراء عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز والديمقراطية في أمريكا".

وأضاف: "في جمهورية الموز، يحدد عنف الغوغاء ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون بقمع عنف الغوغاء حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة وفقا لسيادة القانون والحكومة الدستورية".

وتابع: "يظهر استكمال الكونغرس تصديقه على إرادة الناخبين، مع استعادة أبطال إنفاذ القانون النظام في مبنى الكابيتول، الساعة 3:40 صباحا اليوم، قوة المؤسسات السياسية الأمريكية، ويمثل انتصارا لسيادة القانون والحكومة الدستورية في أمريكا".

In the wake of yesterday’s reprehensible attack on the U.S. Capitol, many prominent people – including journalists and politicians – have likened the United States to a banana republic. The slander reveals a faulty understanding of banana republics and of democracy in America. — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 8, 2021

Congress’s completing its certification of electors — with our law enforcement heroes having restored order in the Capitol — at 3:40 AM today shows the strength of American political institutions and represents a victory for the rule of law & constitutional government in America. — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 8, 2021

وشبه عدد من السياسيين، وبينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الولايات المتحدة بجمهورية الموز، بعد أن اقتحم مؤيدون لدونالد ترامب مبنى الكونغرس أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال بوش الابن إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز.. وليس في جمهوريتنا الديمقراطية".

المصدر: RT