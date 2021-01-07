ظريف: ترامب محتال يسعى للانتقام من شعبه ويملك سلطة لإطلاق حرب نووية

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "محتال ينتقم من شعبه" وأنه كان يتخذ إجراءات أسوأ ضد الإيرانيين لا سيما أن بإمكانه استخدام سلاح نووي.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر"، في إشارة إلى ترامب: "رئيس محتال سعى إلى الانتقام من شعبه كان يتصرف بشكل أسوأ بكثير تجاه شعبنا والآخرين على مدار السنوات الـ4 الماضية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الأمر المزعج هو أن هذا الشخص يمتلك سلطة لإطلاق حرب نووية دون عوائق، وهذا مبعث قلق أمني لكامل المجتمع الدولي".

A rogue president who sought vengeance against his OWN people has been doing much worse to our people—and others—in the past 4 years.



What's disturbing is that the same man has the UNCHECKED authority to start a nuclear war; a security concern for the entire int'l community. — Javad Zarif (@JZarif) January 7, 2021

إقرأ المزيد

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال نحو 50 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

المصدر: RT