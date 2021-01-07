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طهران: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%

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طهران: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%
Reuters MN/JB
مفاعل بوشهر النووي الإيراني
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أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 بالمئة.

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وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي لتلفزيون الدولة، إن "إنجازاتنا عظيمة جدا ويمكننا التخصيب بسهولة بنسب نقاء مختلفة تصل إلى 90 بالمئة".

وتابع: "إذا كان تخصيب اليورانيوم بنسبة تتخطى 20 بالمئة مطلوبا في بعض المجالات، فإنه يمكن للمنظمة القيام بذلك".

وبدأت عملية تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة تصل إلى 20 بالمئة يوم الإثنين كجزء من خطة التحرك الإستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية، ووافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.

في المقابل، وجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذيرا لإيران أمس الأربعاء من أن قرارها استئناف تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة يهدد بتبديد آمال العودة إلى الدبلوماسية عندما تتولى إدارة أمريكية جديدة مهامها هذا الشهر.

المصدر: "شينخوا" + "رويترز"

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