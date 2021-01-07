بريطانيا: من الجيد رؤية استئناف الكونغرس لجلسته والتصديق على فوز بايدن

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه "بعد الأحداث الصادمة يوم أمس، كان من الجيد رؤية استئناف الكونغرس الأمريكي لجلسته والتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن".

واعتبر راب في تغريدة عبر "تويتر" أن قيام الكونغرس بهذا الأمر "يرسل رسالة مهمة مفادها أنه لا يمكن تحدي الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي، أو قلبها من خلال تصرفات أقلية عنيفة"، مؤكدا أن المملكة المتحدة تدين أعمال العنف التي حصلت يوم أمس أمام مبنى الكونغرس في واشنطن.

After the shocking events yesterday, it was good to see the resumption of US Congress and the certification of President Elect Biden’s victory. (1/2) — Dominic Raab (@DominicRaab) January 7, 2021

It sends an important message that the democratic will of the US people cannot be challenged or overturned by the actions of a violent minority. The UK condemns yesterday’s violence unequivocally. (2/2) — Dominic Raab (@DominicRaab) January 7, 2021

يذكر أن مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) حيث كان يعقد الكونغرس الأمريكي جلسة للمصادقة على نتائج المجمع الانتخابي، مما أضطر إلى وقف الجلسة لساعات عديدة.

وبعد أن استأنف الكونغرس جلسته، صادق في جلسة استمرت حتى حوالي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت واشنطن (9 صباحا بتوقيت غرينتش)، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب.

المصدر: RT