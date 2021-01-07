مسؤول إيراني يصف أحداث الكونغرس بـ"فيلم غربي انتهى بإطلاق نار دام"

وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الأحداث الأخيرة التي شهدها الكونغرس الأمريكي كـ"مشاهدة فيلم غربي حقيقي من الكابيتول انتهى بإطلاق نار دام".

وقال المتحدث، اليوم الخميس:"ليلة رائعة لشعوب العالم، مشاهدة فيلم غربي حقيقي من الكابيتول في واشنطن.. انتهى فيلم الديمقراطية الأمريكية بإطلاق نار دام".

وتابع المتحدث قائلا: "لقد فشل الأمريكيون في الديمقراطية داخل وطنهم، تماما كما فشلوا في الشرق الأوسط".

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن من خلالها رسميا تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

المصدر: RT