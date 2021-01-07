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بينس يشكر عناصر الشرطة لحمايتهم اجتماع الكونغرس

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بينس يشكر عناصر الشرطة لحمايتهم اجتماع الكونغرس
Reuters
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شكر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، عناصر وضباط الشرطة لتأمينهم الحماية لاجتماع الكونغرس، بعد أن تم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مؤيدي الرئيس دونالد ترامب.

وكتب بينس في تغريدة عبر "تويتر": شكرا لضباط شرطة الكابيتول هيل المذهلين، ولكل مسؤول عن تطبيق القانون، لإبقائنا آمنين اليوم. بفضل خدمتكم، تم تأمين مبنى الكابيتول ونحن ممتنون لكم".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف بأن بينس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وليس ترامب.

وقد صدق الكونغرس رسميا، اليوم الخميس، خلال جلسة استمرت حتى حوالي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت واشنطن (9 صباحا بتوقيت غرينتش)، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي، بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب.

المصدر: RT

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