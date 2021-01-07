الخارجية الروسية: ما يحدث في واشنطن شأن داخلي

قالت وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على الأحداث الأخيرة في واشنطن، إنها شأن داخلي، متمنية للشعب الأمريكي أن يتجاوز هذه اللحظة الدرامية.

وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، أن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة هو نظام قديم، ولم يعد يستجيب للمعايير الحديثة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ما تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن هو شأن داخلي، وأعربت عن تمنياتها أن "يجتاز الشعب الأمريكي ... هذه اللحظة الدرامية من تاريخه".

المصدر: نوفوستي