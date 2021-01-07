بريطانيا: نقوم بالتحضيرات اللازمة في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إننا نتحضر في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة في لندن ، مشيرا إلى أن مستشفى "نايتنجيل" الميداني سيكون جاهزا لتخفيف الضغط عن الخدمات الصحية.

وردا على سؤال حول تقرير يفيد بأن مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في لندن يمكن أن تغرق بالمصابين في غضون أسبوعين، قال هانكوك: "بالطبع أنا قلق بشأن الضغوط التي تتعرض لها هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

Reuters

وأكد: "أننا نضع موارد إضافية للتأكد من أن NHS تحصل على الدعم الذي تحتاجه في تلك الأجزاء من البلاد، حيث تتعرض لضغوط كبيرة"، مضيفا: "على سبيل المثال في لندن، نتأكد من أن مستشفى نايتينجيل في حالة استعداد، وإذا لزم الأمر فسيتم استخدامه".

وقد سجلت بريطانيا يوم أمس، 62322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.

المصدر: "رويترز" + RT