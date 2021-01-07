سيناتور جمهوري يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة

قال السيناتور الجمهوري، تيد كروز، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ القلائل الذين دعموا الاعتراض على نتائج الانتخابات في أريزونا وبنسلفانيا، إن "الوقت قد حان لبدء التداول السلمي للسلطة".

وقال كروز في بيان: "النقاش في مجلسي الكونغرس هو الطريقة الصحيحة لحل خلافاتنا السياسية، وليس من خلال الهجمات العنيفة"، مشيرا إلى أنه "يجب على الكونغرس أن يفي بالمسؤوليات الدستورية لإكمال عملية التصديق على أصوات الهيئة الانتخابية".

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنحصل على انتقال سلمي ومنظم للسلطة، وفقا للدستور".

المصدر: "cbs news"