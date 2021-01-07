مجلس النواب الأمريكي يرفض اعتراضا ثانيا على نتائج انتخابات الرئاسة

صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي برفض اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة.

وجاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا بأغلبية 92 صوتا مقابل سبعة أصوات.

كما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الاعتراض الذي تم التقدم به في وقت سابق، على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، بأغلبية 93 عضوا مقابل 6 أعضاء فقط لصالح الطعون.

وبمجرد الانتهاء من التصويت في مجلس النواب، سيستأنف الكونغرس جلسته المشتركة للنظر في نتائج الانتخابات من الولايات الأخرى.

وكان الكونغرس استأنف الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لفرز الأصوات الانتخابية والتصديق النهائي على نتائج الانتخابات، بعد أن تم تعليقها إثر اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصرين لترامب.

المصدر: "رويترز" + RT