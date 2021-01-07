مقتل عسكرية سابقة في سلاح الجو الأمريكي خلال إطلاق النار في الكابيتول

قتلت امرأة أمريكية بالرصاص أثناء اقتحام مبنى الكونغرس من طرف أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ليتبين لاحقا أنها آشلي بابيت، الجندي السابق في القوات الجوية الأمريكية.

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وبحسب تلفزيون "FOX 5"، قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إنه تم إطلاق النار على بابيت من قبل ضابط شرطة في الكابيتول، مشيرا إلى أن التحقيق الداخلي جار للوقوف على حيثيات الحادث.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد الساعة 3 مساء بقليل، مع تصاعد الموقف داخل وخارج مبنى الكابيتول، عندما بدأ الكونغرس في فرز أصوات الهيئة الانتخابية للتصديق النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلن عن وفاة بابيت في وقت لاحق، بعد نقلها إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

تجدر الإشارة إلى أن آشلي بابيت من المحاربين القدامى، خدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمريكية، بحسب زوجها.

ولقي 4 أشخاص حتفهم واعتقل 52 آخرين، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 7, 2021

المصدر: "FOX 5"