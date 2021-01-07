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مقتل عسكرية سابقة في سلاح الجو الأمريكي خلال إطلاق النار في الكابيتول

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مقتل عسكرية سابقة في سلاح الجو الأمريكي خلال إطلاق النار في الكابيتول
تويتر/ Ashli Babbitt
مقتل جندي سابق في سلاح الجو الأمريكي خلال إطلاق النار في الكابيتول
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قتلت امرأة أمريكية بالرصاص أثناء اقتحام مبنى الكونغرس من طرف أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ليتبين لاحقا أنها آشلي بابيت، الجندي السابق في القوات الجوية الأمريكية.

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وبحسب تلفزيون "FOX 5"، قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إنه تم إطلاق النار على بابيت من قبل ضابط شرطة في الكابيتول، مشيرا إلى أن التحقيق الداخلي جار للوقوف على حيثيات الحادث.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد الساعة 3 مساء بقليل، مع تصاعد الموقف داخل وخارج مبنى الكابيتول، عندما بدأ الكونغرس في فرز أصوات الهيئة الانتخابية للتصديق النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلن عن وفاة بابيت في وقت لاحق، بعد نقلها إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

مقتل عسكرية سابقة في سلاح الجو الأمريكي خلال إطلاق النار في الكابيتولآشلي بابيت وزوجها

تجدر الإشارة إلى أن آشلي بابيت من المحاربين القدامى، خدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمريكية، بحسب زوجها.

ولقي 4 أشخاص حتفهم واعتقل 52 آخرين، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

المصدر: "FOX 5"

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