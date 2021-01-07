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نيويورك تؤازر واشنطن بألف عنصر من الحرس الوطني

أخبار العالم

نيويورك تؤازر واشنطن بألف عنصر من الحرس الوطني
Reuters
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قال حاكم نيويورك، أندرو كومو، إنه سيتم إرسال 1000 عنصر من الحرس الوطني من نيويورك إلى واشنطن للمساعدة في تأمين انتقال سلمي للسلطة.

وقال كومو في بيان نشره على تويتر: "بناء على طلب الحرس الوطني الأمريكي، سأرسل 1000 عنصر من  نيويورك إلى العاصمة لمدة تصل إلى أسبوعين للمساعدة في تأمين انتقال سلمي للسلطة الرئاسية".

وشهدت واشنطن أمس الأربعاء، احتجاجات لمناصري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذين تجمعوا في واشنطن للتظاهر دعما له، وقد تمكنوا من اقتحام مبنى الكونغرس ما تسبب في وقف الجلسة، التي كانت مخصصة للمصادقة على نتائج الانتخابات.

المصدر: نوفوستي

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