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بنس لم يغادر الكابيتول وكان يجري الاتصالات لتأمينه

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بنس لم يغادر الكابيتول وكان يجري الاتصالات لتأمينه
Reuters
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
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أعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الأخير لم يغادر مبنى الكابيتول قط، بل كان يجري الاتصالات اللازمة لتسهيل جهود تأمين المبنى وإعادة انعقاد جلسة الكونغرس.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "عاد بنس إلى مجلس الشيوخ، وهو لم يغادر مبنى الكابيتول قط".

وأضاف: "كان نائب الرئيس على اتصال دائم مع رئاستي مجلسي النواب والشيوخ والشرطة ووزارتي العدل والدفاع، لتسهيل الجهود لتأمين مبنى الكابيتول وإعادة انعقاد جلسة الكونغرس".

المصدر: RT

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