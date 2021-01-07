بنس لم يغادر الكابيتول وكان يجري الاتصالات لتأمينه

أعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الأخير لم يغادر مبنى الكابيتول قط، بل كان يجري الاتصالات اللازمة لتسهيل جهود تأمين المبنى وإعادة انعقاد جلسة الكونغرس.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "عاد بنس إلى مجلس الشيوخ، وهو لم يغادر مبنى الكابيتول قط".

وأضاف: "كان نائب الرئيس على اتصال دائم مع رئاستي مجلسي النواب والشيوخ والشرطة ووزارتي العدل والدفاع، لتسهيل الجهود لتأمين مبنى الكابيتول وإعادة انعقاد جلسة الكونغرس".

Vice President @Mike_Pence has returned to the Senate. He never left the Capitol.@VP was in regular contact w/ House & Senate leadership, Cap Police, DOJ, & DoD to facilitate efforts to secure the Capitol & reconvene Congress.



And now we will finish the People’s business. — Devin O’Malley (@VPPressSec) January 7, 2021

المصدر: RT