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سيناتور ديمقراطي يعلن نقل صناديق أصوات المجمع الانتخابي قبل اقتحام الكابيتول

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سيناتور ديمقراطي يعلن نقل صناديق أصوات المجمع الانتخابي قبل اقتحام الكابيتول
Reuters
السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي
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أعلن السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عن تأمين الصناديق التي تحوي بطاقات أصوات المجمع الانتخابي، قبل تعرض قاعة مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول للاقتحام.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ميركلي: "تم إنقاذ أصوات الهيئة الانتخابية من قاعة مجلس الشيوخ". 

وأضاف: "لو لم ينقذها موظفونا المتميزون، لكانت قد أحرقت خلال الفوضى".

المصدر: RT

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