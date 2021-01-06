إيران: مغتالو سليماني سيعاقبون على أفعالهم

أعلن مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن "مرتكبي اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني سيعاقبون بالتأكيد على فعلتهم".

وفي تصريح له، قال عبد اللهيان: "أعلن بصوت عال أن مرتكبي اغتيال القائد سليماني ورفاق دربه سيعاقبون بالتأكيد على فعلتهم، لكن هذا لا يعني أن البيت الأبيض يستطيع التملص من مسؤوليته القانونية".

وأضاف: "لطالما حاول الأمريكيون وحلفاؤهم على مدار الأربعين عاما الماضية، إنشاء ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة ما تسمى بالشرق الأوسط الكبير، لكن القائد سليماني ورفاق دربه تمكنوا من حل هذه الترتيبات وإقامة ترتيب جديد تحت عنوان جبهة المقاومة".

وأشار الى أن "الميزة الأولى لمدرسة سليماني تتمثل في بلورة عقيدة المقاومة، وهي عبارة عن إنشاء نظام إقليمي جديد يهدف الى تحقيق أقصى درجات الأمن للمنطقة والعالم".

المصدر: "إرنا"