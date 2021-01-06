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إيفانكا ترامب تحذف تغريدة طالبت فيها بوقف العنف في واشنطن

أخبار العالم

إيفانكا ترامب تحذف تغريدة طالبت فيها بوقف العنف في واشنطن
Reuters
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دعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" "الوطنيين الأمريكيين" إلى وقف العنف في واشنطن، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن دعوتها وحذفت تغريدتها.

وكتبت إيفانكا في التغريدة: "إلى الوطنيين الأمريكيين.. أي خرق أمني أو عدم احترام لقوات إنفاذ القانون لدينا هو أمر غير مقبول... العنف يجب أن يتوقف على الفور. أرجوكم كونوا مسالمين".

وأضافت: "الاحتجاج السلمي وطني، لكن العنف غير مقبول ويجب إدانته بأشد العبارات".

المصدر: RT

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