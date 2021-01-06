إيفانكا ترامب تحذف تغريدة طالبت فيها بوقف العنف في واشنطن

دعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" "الوطنيين الأمريكيين" إلى وقف العنف في واشنطن، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن دعوتها وحذفت تغريدتها.

وكتبت إيفانكا في التغريدة: "إلى الوطنيين الأمريكيين.. أي خرق أمني أو عدم احترام لقوات إنفاذ القانون لدينا هو أمر غير مقبول... العنف يجب أن يتوقف على الفور. أرجوكم كونوا مسالمين".

Ivanka Trump deleted a tweet calling the people storming the Capitol "American Patriots" pic.twitter.com/VsA2IcmzGe — David Mack (@davidmackau) January 6, 2021

وأضافت: "الاحتجاج السلمي وطني، لكن العنف غير مقبول ويجب إدانته بأشد العبارات".

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021

المصدر: RT