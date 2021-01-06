تركيا تدعو جميع الأطراف في واشنطن إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية التركية جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى ضبط النفس، معربة عن ثقتها بأن "واشنطن ستتجاوز هذه الأزمة الداخلية".

وجاء في بيان للخارجية: "نتابع بقلق التطورات في الولايات المتحدة التي حدثت بعد الانتخابات الرئاسية وصولا إلى محاولة اقتحام مبنى الكونغرس".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى الاعتدال والتصرف بحكمة ونرى أن الولايات المتحدة ستتغلب على هذه الأزمة السياسية الداخلية".

وتابعت: "نوصي مواطنينا في الولايات المتحدة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وأماكن المظاهرات والاشتباكات".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت مساءالأربعاء، بأن محتجين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت أن مجلس الشيوخ علق مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه.

المصدر: RT