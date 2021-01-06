مناصرو ترامب يقتحمون مكتب بيلوسي ويتركون لها رسالة
اقتحم مناصرو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مبنى الكابيتول وتركوا لها رسالة على مكتبها كتبوا فيها "لن نتراجع".
This is chilling.— Alexis Benveniste (@apbenven) January 6, 2021
Someone walked into Nancy Pelosi's office and left this note on her desk: "WE WILL NOT BACK DOWN." pic.twitter.com/LMx0os5f6P
واقتحم مناصرو ترامب مبنى الكابيتول مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.
وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض توجهوا إلى مبنى الكابيتول بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج المجمع الانتخابي.
وطالبت ميوريل باوزير عمدة واشنطن بفرض حظر التجول في المدينة ومقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا الخميس 7 يناير.
المصدر: CNN + RT