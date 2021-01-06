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ترودو يعرب عن قلقه لمشاهد العنف في واشنطن

أخبار العالم

ترودو يعرب عن قلقه لمشاهد العنف في واشنطن
Reuters
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قلقه لمشاهد العنف في واشنطن.

وقال ترودو في تصريح لإذاعة نيوز 1130 فانكوفر: "من الواضح أننا قلقون، ونحن نتابع الموقف دقيقة بدقيقة". 

وأضاف: "أعتقد أن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية قوية، وآمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته قريبا".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت مساء اليوم الأربعاء، بأ محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد لترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت الوكالة أنه قد تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

وأفادت بأن مجلس الشيوخ علق مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه.

المصدر: "رويترز"

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