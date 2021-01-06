الجمهوري مايك غالاغر يدعو ترامب لوقف "هذا الجنون"

دعا النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك غالاغر الرئيس دونالد ترامب بـ"وقف الاحتجاجات في العاصمة واشنطن".

ونقلت شبكة CNN عن غالاغر قوله: "هذا جنون.. الرئيس بحاجة إلى وقف ذلك".

وأضاف: أوقف هذا الجنون سيدي الرئيس.. نريدك أن توقف ذلك.

وقالت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا تنصيب جو بايدن.

وأضافت الوكالة أنه قد تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

وأفادت "رويترز" بأن مجلس الشيوخ علق جلسته لمناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

المصدر: "CNN"