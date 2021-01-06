شاهد.. محتج يجلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي

تداول مغردون ونشطاء صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الأربعاء، وثقت لحظة جلوس محتج على مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي إثر اقحامه.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجين اقتحموا قاعة مجلس الشيوخ.

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

وأغلقت السلطات مبنى الكابيتول إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.

وتوقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن، لكن مجلس النواب استأنف جلسته بعد ذلك.

وكانت قناة "NBC News" الأمريكية قد أفادت بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في "مسيرة إنقاذ أمريكا" في حديقة "إيليبس" جنوبي البيت الأبيض، ثم توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

المصدر: RT + وكالات