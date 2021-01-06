وسائل إعلام: الحرس الوطني يغير ستراته المموهة لمواجهة أنصار ترامب

ذكرت صحيفة "ذي هيل" أن عناصر الحرس الوطني خلعوا ستراتهم المموهة واستبدلوها بأخرى سوداء، في رمز معين لنوع العملية الأمنية الموكلة لهم في مواجهة مظاهرات مناصري ترامب.

DC National Guard changing vest colors from camo to black signaling domestic support operations for protests https://t.co/ix6mti0dwWpic.twitter.com/7W5dDivKcu — The Hill (@thehill) January 6, 2021

وأعلن الحرس الوطني في العاصمة أنهم سيغيرون ألوان ستراتهم من 5 إلى 7 يناير حيث يتدفق الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب على المدينة للاحتجاج على تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني تيناشي ماتشونا إن التغيير في الألوان يسلط الضوء على المهمات المختلفة التي يتم تنفيذها، ويتم استبدال السترات المموهة بأخرى سوداء خلال عمليات الدعم المحلي، مثل الاستجابة للاحتجاجات.

وأضاف: "سترة التعريف السوداء ليست درعا للجسم ولا سترة تكتيكية. هي تمثل الزي التقليدي الذي يرتديه أعضاء الحرس الوطني في العاصمة في العديد من العمليات المحلية بما في ذلك خلال حفل التنصيب الرئاسي والاستجابة لوباء كورونا واحتفال الرابع من يوليو".

المصدر: "ذي هيل"