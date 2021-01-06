بيلوسي تطلب من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول

طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول، إثر اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول بولاية فرجينيا إنه تم الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن، علما أنه تم نشر قوات الخدمة السرية للمساعدة في السيطرة على الأمن.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلب مسؤولي العاصمة نشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس.

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وقالت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا مبنى الكابيتول.

وأفادت بأن مجلس الشيوخ الأمريكي توقف عن العمل فجأة أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه في كل من الغرفتين.

وصرح مراسل RT بأن مايك بنس نائب الرئيس ترامب والسناتور تشارلز غراسلي، نقلا إلى مكان آمن.

وأشار إلى أنه تم إغلاق أبواب مجلس الشيوخ وإخلاء القاعة ونقل أعضاء مجلس الشيوخ إلى مكان آمن.

وذكرت قناة "سي.إن.إن" أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع عند مبنى الكابيتول وسط احتجاجات مؤيدة لترامب.

المصدر: وكالات