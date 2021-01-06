فحوص رئيس البرتغال لكورونا سلبية بعد مخالطته مصابا بالفيروس

ذكر مكتب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا اليوم الأربعاء أن نتائج فحوص فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس جاءت سلبية، حيث خالط مصابا بالفيروس.

وأضاف المكتب أن الرئيس لن يبقى في عزلة ذاتية نظرا لعدم ثبوت إصابته.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاما للفوز بولاية ثانية في انتخابات ستجرى في 24 يناير، وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.

وقال مكتبه: "في أعقاب قرار السلطات الصحية، فإن الرئيس الذي جاءت نتائج فحوصه سلبية اليوم، سيستأنف جدول عمله".

وكان مكتب ريبيلو دي سوزا أفاد بأن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.

المصدر: رويترز