مناصرو ترامب يحاولون اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي

أفادت قناة "NBC News" الأمريكية بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

BREAKING: Trump supporters clash with police, attempting to gain access to the U.S. Capitol building, as the Congress debate an objection to Arizona's Electoral College votes. pic.twitter.com/E3TAcJpaPM — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في "مسيرة إنقاذ أمريكا" في حديقة "إيليبس" جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

Trump supporters are trying to break past police lines at the Capitol building.pic.twitter.com/kzLo2vWyfq — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 6, 2021

المصدر: NBC News + RT