سيناتور روسي: تصريحات سفيرة بريطانيا لعدم السماح بخروجنا منتصرين على كورونا عبثية

أعرب السيناتور الروسي سيرغي تسيكوف عن رفضه مطالبة سفيرة بريطانيا بواشنطن بعدم السماح لروسيا والصين بالخروج منتصرتين من كورونا، واعتبر هذه المطالبة عبثية وتتخطى كل الحدود بسخافتها.

وقال: "من المعتاد بالنسبة للنخبة السياسية البريطانية والأمريكية بأكملها أن يسمحوا لأنفسهم بمثل هذه التصريحات التي تتجاوز كل شيء ممكن في سخافتها".

وأضاف: "في هذه الحالة، عندما يحارب المجتمع الدولي بأسره ضد شر مثل فيروس كورونا، يجب على جميع البلدان أن تتحد لهزيمته".

وتابع: "ومع ذلك في هذه الحالة، فضلت السفيرة البريطانية قياس المزايا في المنافسة، على الرغم من أن هذا يضر فقط بجهود مكافحة الفيروس".

وشدد على أن "مثل هذه التصريحات تظهر بوضوح انهيار النظام العالمي الأنجلو ساكسوني بأكمله، والذي تتم محاولات فرضه على العالم في السنوات الـ70 الماضية".

وصرحت سفيرة بريطاني لدى الولايات المتحدة كارين بيرس في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بأنه "لا ينبغي لروسيا والصين الخروج منتصرتين من وباء كورونا".

المصدر: "سبوتنيك"