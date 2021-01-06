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رئيس المكسيك يتبرع بتطعيم المهاجرين المخالفين في الولايات المتحدة

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رئيس المكسيك يتبرع بتطعيم المهاجرين المخالفين في الولايات المتحدة
Reuters
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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قال الرئيس المكسيكي إن بلاده مستعدة لتطعيم مواطنيه المهاجرين المخالفين في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان حاكم ولاية نبراسكا الأمريكية أنه لن يتم تلقيحهم بسبب وضع الهجرة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت المكسيك ستطعم المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وكثير منهم مواطنون مكسيكيون: "إنه حق عالمي سنقرّه".

وأثارت تصريحات حاكم ولاية نبراسكا بيت ريكيتس، عضو الحزب الجمهوري انتقادات من دعاة الصحة العامة والمهاجرين أمس الثلاثاء، بشأن العاملين في مصانع تعبئة اللحوم في ولاية نبراسكا.

وقال ريكيتس: "من المفترض أن تكون مقيما بشكل قانوني في البلاد حتى تتمكن من العمل في تلك المصانع، لذلك لا أتوقع أن يكون المهاجرون غير الشرعيين ممن يحلق لهم تلقي هذا اللقاح مع هذا البرنامج".

المصدر: "رويترز"

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