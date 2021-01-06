ولاية برازيلية تأمل بالحصول على تعويض كبير بعد انفجار مميت عام 2019
Reuters
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قال مسؤول في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية إن الولاية تأمل الحصول على ما لا يقل عن 5.3 مليار دولار من صفقة تعويض مع شركة التعدين Vale SA بعد انفجار سد Brumadinho المدمر في 2019.
ووقعت كارثة سد برومادينيو في 25 يناير 2019، عندما عانى سد من صخور النفايات من منجم ميناس جرايس لخام الحديد في برومادينيو من فشل كارثي.
والسد المملوك من قبل شركة" فالي" أطلق تيارا من الطين الذي غمر عددا من المنازل في منطقة ريفية مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 99 شخصا.
المصدر: "رويترز" + وكالات