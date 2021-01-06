بوليتيكو: بايدن يختار القاضي ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل

ذكر مصدران لصحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار القاضي ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل في إدارته.

وحسب المصادر فإن اختيار بايدن لغارلاند جاء من بين المرشحين الآخرين السيناتور السابق دوغ جونز (ديمقراطي من ولاية ألاباما) ونائب المدعي العام السابق سالي ياتس.

وقد عمل غارلاند في محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن لأكثر من عقدين بعد أن رشحه الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1997، كما عمل في وزارة العدل ومدعيا عاما في عدة جرائم قتل.

وفي حال تم تأكيد تعيين غارلاند في هذا المنصب، فسيتم تسليمه عددا من القضايا الشائكة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب في حوادث عرقلة محتملة للعدالة الموضحة في التقرير النهائي للمستشار الخاص روبرت مولر، وكذلك مزاعم الاحتيال الضريبي وغيرها من الجرائم المتعلقة تعاملات ترامب التجارية.

المصدر: "بوليتيكو"