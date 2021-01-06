اعتقال نجل عضو بالكنيست الإسرائيلي بتهمة تهديد الشرطة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليدور مارك نجل عضو الكنيست أوسنات مارك بعد مشاجرة مع رجال الشرطة وتهديده عناصرها، حسب ما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت الصحيفة بأن مارك الابن البالغ 25 عاما وهو نجل النائبة الإسرائيلية عن حزب الليكود، متهم بتهديد عناصر الشرطة وتحدي أوامر عناصرها، بعد أن رفض نقل سيارته من طريق أمني بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة أنه بعد اعتقاله واستجوابه، أطلق سراحه بعد عدة ساعات.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"