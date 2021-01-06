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هزة أرضية بقوة 4.8 درجة جنوب شرق زغرب

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هزة أرضية بقوة 4.8 درجة جنوب شرق زغرب
Reuters
أضرار الهزات الأرضية في كرواتيا
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أفاد مركز الأبحاث الجيولوجية الألماني التابع لـGFZ بأن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب شرق العاصمة الكرواتية زغرب.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق عشرات الكيلومترات.

وضربت هزة بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر في 29 ديسمبر الماضي وسط كرواتيا، وكان مركزها على عمق 5 كيلومترات وعلى بعد 46 كيلومترا من العاصمة زغرب.

وأعلنت السلطات الكرواتية، أن الهزة أسفرت عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى.

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المصدر: "رويترز"

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