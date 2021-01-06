بعد الأرجنتين.. بوليفيا تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أصبحت بوليفيا اليوم الأربعاء ثاني دولة في أمريكا اللاتينية ترخص لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا بعد الأرجنتين.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن الوكالة الحكومية البوليفية للأدوية والتكنولوجيا الصحية سجلت اللقاح بناء على نتائج المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا، دون إجراء أي اختبارات إضافية.

وشدد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف على أن هذا القرار سيتيح إنقاذ الكثير من الأرواح في بوليفيا والحد من تفشي الفيروس باستخدام لقاح فعال وآمن"، مضيفا أن روسيا تتوقع أن يحذو المزيد من دول أمريكا اللاتينية حذو بوليفيا قريبا.

وكانت الأرجنتين قد وافقت في 23 ديسمبر الماضي بإجراء مماثل على استخدام اللقاح الروسي، بالإضافة إلى قبول الهيئات التنظيمية في صربيا وبيلاروس بنتائج الاختبارات السريرية لـ"سبوتنيك V".

وأصبح "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم وتصل فعاليته إلى 91.4% مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة، حسب نتائج الاختبارات السريرية.

المصدر: RT