إسرائيل: توقيع السودان على اتفاقات إبراهيم خطوة هامة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن توقيع السودان على الاتفاقات الإبراهيمية خطوة هامة وتبارك دفع اتفاقات التطبيع الإقليمية بالشرق الأوسط.

وحسب ما نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، شكر أشكنازي المسؤولين الأمريكيين على "جهودهم في تأمين الاستقرار والسلام بالمنطقة برمتها".

كما أعرب عن أمله بأن يفضي الاتفاق لتطور الحوار والتطبيع بين إسرائيل والسودان.

وزير الخارجية الإسرائيلي: توقيع السودان على الاتفاقات الإبراهيمية هو خطوة هامة ومباركة في دفع اتفاقات التطبيع الإقليمية بالشرق الأوسط. اشكر المسؤولين الأمريكان على جهودهم في تأمين الاستقرار والسلام في المنطقة برمتها. آمل ان يفضي الإتفاق لتطور الحوار والتطبيع بين اسرائيل والسودان pic.twitter.com/TvSfxLOruU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2021

المصدر: RT