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إسرائيل: توقيع السودان على اتفاقات إبراهيم خطوة هامة

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إسرائيل: توقيع السودان على اتفاقات إبراهيم خطوة هامة
Reuters
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن توقيع السودان على الاتفاقات الإبراهيمية خطوة هامة وتبارك دفع اتفاقات التطبيع الإقليمية بالشرق الأوسط.

وحسب ما نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، شكر أشكنازي المسؤولين الأمريكيين على "جهودهم في تأمين الاستقرار والسلام بالمنطقة برمتها".

كما أعرب عن أمله بأن يفضي الاتفاق لتطور الحوار والتطبيع بين إسرائيل والسودان.

المصدر: RT

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