بايدن: حان الوقت لطي صفحة 4 سنوات من حكم ترامب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الوقت حان لطي صفحة أربع سنوات من حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما يستعد الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال: "بعد السنوات الأربع الأخيرة والانتخابات والمصادقة على نتائج الانتخابات في الكونغرس اليوم، حان الوقت لطي الصفحة. الشعب الأمريكي يطلب التصرف ويريد وحدة صفه، وأنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى في قدرتنا على تحقيق هذين الهدفين".

وهنأ بايدن، في بيان أصدره بشأن نتائج انتخابات الكونغرس في ولاية جورجيا الديمقراطي رافائيل وارنوك بالفوز بمقعد عن الولاية في مجلس الشيوخ، مبديا أمله في أن يحقق المرشح الديمقراطي الآخر جون أوسوف فوزا أيضا في الصراع من أجل مقعد آخر عن الولاية في المجلس، ما سيتيح لحزبه السيطرة على كلا غرفتي الكونغرس.

وشدد على أن نتائج انتخابات جورجيا تبعث رسالة مفادها أن الناخبين في هذه الولاية يريدون من السلطات اتخاذ خطوات فعالة في سبيل التعامل مع الأزمات التي تواجهها البلاد، بما فيها جائحة كورونا والمساعدات الاقتصادية وتغيرات المناخ والعدالة العرقية والحقوق الانتخابية وغيرها.

المصدر: RT